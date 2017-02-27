Житель Ростовской области убил своего знакомого из-за килограмма марихуаны





Житель Ростовской области убил своего знакомого из-за килограмма марихуаны



Житель города Зверево Ростовской области убил своего знакомого из-за килограмма марихуаны. Дело 40-летнего Евгения Чернобрывцева передали в суд 22 февраля.

- В декабре 2016 года к Чернобрывцеву в гараж пришел 45-летний мужчина,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Подсудимый узнал, что у его гостя есть килограмм марихуаны . Между ними возникла ссора, дело дошло до драки. Чернобрывцев оказался сильнее. Он избил своего знакомого и пригрозил, что убьет его.



Злоумышленник вместе с испуганным потерпевшим поехал домой к последнему. Там Чернобрывцев получил желаемое, но не успокоился, продолжил наносить побои и забил мужчину до смерти.



После этого убийца погрузил тело в багажник автомобиля и вывез за пределы города. Он выбросил труп на трассе, надеясь, что когда его обнаружат, то примут за жертву ДТП. Тело обнаружили местные жители только через две недели.



Наркотики убийца забрал и спрятал на территории гаражного кооператива.



Уголовное дело направлено на рассмотрение в Красносулинский суд.