Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области погиб при пожаре в Соликамске

Житель Ростовской области погиб при пожаре в Соликамске
Уроженец Ростовской области погиб при пожаре в шахте Соликамска. Сергей И. из Гуково сгорел заживо ранним утром 22 декабря на глубине более 300 метров под землей.

По информации портала DonDay.ru, Сергей вместе с приятелями работал на руднике «Уралкалия» в Пермском крае. Внезапно там начался пожар. В заложниках оказались 17 сотрудников, восьмерым из которых удалось самостоятельно выбраться. Они не пострадали.

Девять других оказались буквально замурованными. Среди них был и Сергей. Огнеборцам не удалось пробраться к ним и спасти. Все они сгорели заживо.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек». Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.