Житель Ростовской области погиб при пожаре в Соликамске



Уроженец Ростовской области погиб при пожаре в шахте Соликамска. Сергей И. из Гуково сгорел заживо ранним утром 22 декабря на глубине более 300 метров под землей.



По информации портала DonDay.ru, Сергей вместе с приятелями работал на руднике «Уралкалия» в Пермском крае. Внезапно там начался пожар. В заложниках оказались 17 сотрудников, восьмерым из которых удалось самостоятельно выбраться. Они не пострадали.



Девять других оказались буквально замурованными. Среди них был и Сергей. Огнеборцам не удалось пробраться к ним и спасти. Все они сгорели заживо.



По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек». Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.