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Женщина-водитель на «Ладе» врезалась в поломавшийся на трассе грузовик: пострадали двое взрослых и ребёнок

Женщина-водитель на «Ладе» врезалась в поломавшийся на трассе грузовик: пострадали двое взрослых и ребёнок
На трассе Ростов-Волгодонск легковушка врезалась в поломавшийся грузовик. В аварии пострадали три человека, в том числе маленький ребёнок.

ДТП произошло около 10 утра 22 октября. 42-летняя женщина-водитель «Лады Калины» врезалась в Фрейдлайнер, стоявший на трассе с включённой аварийкой.
- В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, 69-летняя женщина и трёхлетняя девочка – пассажиры «Лады», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Они были доставлены в больницу.

В ГИБДД отметили, что ребёнок находился в детском автокресле, благодаря чему серьёзных травм удалось избежать.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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