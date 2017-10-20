Женщина-водитель на «Ладе» врезалась в поломавшийся на трассе грузовик: пострадали двое взрослых и ребёнок



На трассе Ростов-Волгодонск легковушка врезалась в поломавшийся грузовик. В аварии пострадали три человека, в том числе маленький ребёнок.



ДТП произошло около 10 утра 22 октября. 42-летняя женщина-водитель «Лады Калины» врезалась в Фрейдлайнер, стоявший на трассе с включённой аварийкой.

- В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, 69-летняя женщина и трёхлетняя девочка – пассажиры «Лады», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Они были доставлены в больницу.



В ГИБДД отметили, что ребёнок находился в детском автокресле, благодаря чему серьёзных травм удалось избежать.



По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.