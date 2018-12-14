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За прошедшие выходные на Дону два человека попали под поезд: один пострадал, один погиб

За прошедшие выходные на Дону два человека попали под поезд: один пострадал, один погиб
За минувшие выходные в Каменском районе двое мужчин попали под колёса поезда. Инциденты произошли 15 и 16 декабря.

Так, в субботу около 11:30 поезд насмерть сбил человека. Трагедия случилась на 1 041-м километре перегона Лихая - Каменская. Видимо, машинист не заметил мужчину и проехал дальше. Тело на рельсах заметил человек, управляющий следующим поездом, сообщением Нальчик - Москва. Он экстренно затормозил и вызвал полицию.

Предположительно, причиной гибели стало нарушение правил безопасности. Скончавшимся оказался 39-летний житель хутора Лесного. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

В воскресенье около 16 часов под грузовой состав попал 44-летний мужчина. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. Причиной случившегося также стало пренебрежение правилами безопасности.

- Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По результатам будет принято процессуальное решение.

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