Врача-гинеколога из Чертковского района обвиняют в смерти младенца



Врача-гинеколога из Чертковского района обвиняют в смерти младенца. В суд направлено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По данным Прокуратуры Ростовской области, в конце июля 2017 года в больницу попала женщина на позднем сроке беременности. Врачи не поставили ей диагноз вовремя, а когда будущей маме стало плохо. Решение вызвать искусственные роды, врачи приняли слишком поздно. Младенец родился мертвым.



-Предварительное расследование по делу проведено следователем Миллеровского МСО СУ СК РФ по Ростовской области, - сообщили в Прокуратуре Ростовской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.