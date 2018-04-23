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Врача-гинеколога из Чертковского района обвиняют в смерти младенца

Врача-гинеколога из Чертковского района обвиняют в смерти младенца
Врача-гинеколога из Чертковского района обвиняют в смерти младенца. В суд направлено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным Прокуратуры Ростовской области, в конце июля 2017 года в больницу попала женщина на позднем сроке беременности. Врачи не поставили ей диагноз вовремя, а когда будущей маме стало плохо. Решение вызвать искусственные роды, врачи приняли слишком поздно. Младенец родился мертвым.

-Предварительное расследование по делу проведено следователем Миллеровского МСО СУ СК РФ по Ростовской области, - сообщили в Прокуратуре Ростовской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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