Водолазов привлекли к поиску пропавшей 24-летней Маргариты из Ростова



В Ростове вторые сутки разыскивают пропавшую 24-летнюю Маргариту Кузьминову. Полицейские и волонтёры прочёсывают близлежащие районы и лесополосы. Тем временем к поиску девушки подключились водолазы.



Как сообщил источник Rostov.ru, спасатели осматривают озеро в микрорайоне Суворовском, расположенное рядом с улицей Платона Кляты.

- Именно там, по информации, в последний раз видели пропавшую девушку, - добавил источник.



Напомним, Маргарита ушла из дома около девяти часов вечера 16 октября. Никаких вещей она с собой не взяла. При ней был только телефон. С этого момента на связь с близкими она не выходила.



По факту исчезновения ростовчанки следственный отдел по Октябрьскому району Ростова возбудил уголовное дело по статье «Убийство».



Приметы пропавшей: на вид ей - около 25 лет, рост - 160-165 сантиметров, у неё прямые крашенные тёмно-рыжие волосы ниже плеч. В день пропажи на ней были чёрная кожаная куртка с вышитыми цветами, голубые джинсы, оранжевый свитер и белые кеды.



Всех, кто видел Маргариту Кузьмину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8 (8632) 210-66-88 или в отдел полиции по телефону: 02.