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Водолазов привлекли к поиску пропавшей 24-летней Маргариты из Ростова

Водолазов привлекли к поиску пропавшей 24-летней Маргариты из Ростова
В Ростове вторые сутки разыскивают пропавшую 24-летнюю Маргариту Кузьминову. Полицейские и волонтёры прочёсывают близлежащие районы и лесополосы. Тем временем к поиску девушки подключились водолазы.

Как сообщил источник Rostov.ru, спасатели осматривают озеро в микрорайоне Суворовском, расположенное рядом с улицей Платона Кляты.
- Именно там, по информации, в последний раз видели пропавшую девушку, - добавил источник.

Напомним, Маргарита ушла из дома около девяти часов вечера 16 октября. Никаких вещей она с собой не взяла. При ней был только телефон. С этого момента на связь с близкими она не выходила.

По факту исчезновения ростовчанки следственный отдел по Октябрьскому району Ростова возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы пропавшей: на вид ей - около 25 лет, рост - 160-165 сантиметров, у неё прямые крашенные тёмно-рыжие волосы ниже плеч. В день пропажи на ней были чёрная кожаная куртка с вышитыми цветами, голубые джинсы, оранжевый свитер и белые кеды.

Всех, кто видел Маргариту Кузьмину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8 (8632) 210-66-88 или в отдел полиции по телефону: 02.

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