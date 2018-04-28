Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Ростовской области



71-летний водитель погиб при ДТП в Ростовской области. Авария произошла около 17 часов 30 апреля на автодороге Новочеркасск – Каменоломни, сообщает портал DonDay Новочеркасск.



По информации портала, 71-летний водитель «Тойоты Витц» остановился на трассе. Когда снова возобновил движение, столкнулся «лоб в лоб» с «Сузуки Гранд Витара», не уступив ему дорогу.



В результате аварии погиб водитель «Тойоты». Его дочери и внучке, которые также сидели в машине, оказали помощь на месте. Водителю «Сузуки» помощь медиков не понадобилась.