Во время пожара в Таганроге погибли два человека



Во время пожара в Таганроге погибли два человека. Трагическое происшествие случилось около 23 часов 2 мая.



По предварительной информации, пожар начался в частном доме на улице Чехова. Площадь возгорания составила порядка 25 квадратных метров. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Они справились с огнем примерно спустя час.



- На месте пожара обнаружены тела двух человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Их пол и возраст устанавливаются.