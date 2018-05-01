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Во время пожара в Таганроге погибли два человека

Во время пожара в Таганроге погибли два человека
Во время пожара в Таганроге погибли два человека. Трагическое происшествие случилось около 23 часов 2 мая.

По предварительной информации, пожар начался в частном доме на улице Чехова. Площадь возгорания составила порядка 25 квадратных метров. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Они справились с огнем примерно спустя час.

- На месте пожара обнаружены тела двух человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Их пол и возраст устанавливаются.

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