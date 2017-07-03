Во время падения дерева в Ростове пострадала беременная уроженка Краснодара





Во время падения дерева в Ростове пострадала беременная уроженка Краснодара. Несчастный случай произошёл на улице Таганрогской 4 июля.



В момент происшествия девушка находилась в машине, на которую и рухнул тополь, сообщает DonDay.ru. При порывах ураганного ветра от дерева отломилась ветка и упала на автомобиль «Киа». Лобовое стекло иномарки разбилось, и осколки посыпались на 31-летнюю беременную женщину. Кроме полученных травм, будущая мама получила сильное эмоциональное потрясение.



От госпитализации женщина отказалась. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.