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В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали двое

В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали двое
В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали двое. ЧП произошло 11 октября около 12 часов на 1100-м километре дороги.

Двигаясь на «Хендае Солярис», 35-летний водитель нарушил безопасную дистанцию и врезался в «четырнадцатую», едущую впереди. От сильного удара ВАЗ еще какое-то время по инерции ехал вперед, после чего врезался в «Шкоду Рапид».

- В результате аварии водитель «Хендая Солярис» и 57-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас на месте происшествия проводится проверка.

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