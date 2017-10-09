В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали двое



В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали двое. ЧП произошло 11 октября около 12 часов на 1100-м километре дороги.



Двигаясь на «Хендае Солярис», 35-летний водитель нарушил безопасную дистанцию и врезался в «четырнадцатую», едущую впереди. От сильного удара ВАЗ еще какое-то время по инерции ехал вперед, после чего врезался в «Шкоду Рапид».



- В результате аварии водитель «Хендая Солярис» и 57-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас на месте происшествия проводится проверка.