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В столкновении «Оки» и «Мерседеса» в Ростове пострадали два человека

В столкновении «Оки» и «Мерседеса» в Ростове пострадали два человека

В Ростове в результате столкновения «Оки» и «Мерседеса» пострадали два человека. ДТП произошло утром 7 декабря на проспекте Космонавтов.

По предварительным данным, 69-летний водитель «ВАЗ-111130» поехал на красный свет, в результате чего в районе дома № 16 столкнулся с «Мерседесом Бенц», которым управлял 34-летний мужчина.
- В результате аварии пострадали водитель и 69-летний пассажир «Оки», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С различными травмами пострадавших доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

В столкновении «Оки» и «Мерседеса» в Ростове пострадали два человека

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