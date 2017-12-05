В столкновении «Оки» и «Мерседеса» в Ростове пострадали два человека





В Ростове в результате столкновения «Оки» и «Мерседеса» пострадали два человека. ДТП произошло утром 7 декабря на проспекте Космонавтов.



По предварительным данным, 69-летний водитель «ВАЗ-111130» поехал на красный свет, в результате чего в районе дома № 16 столкнулся с «Мерседесом Бенц», которым управлял 34-летний мужчина.

- В результате аварии пострадали водитель и 69-летний пассажир «Оки», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С различными травмами пострадавших доставили в больницу.



Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.



