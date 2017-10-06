В Шахтах в аварии с одним погибшим и двумя пострадавшими участвовал полицейский



В Шахтах в аварии с одним погибшим и двумя пострадавшими участвовал полицейский. Смертельное ДТП произошло 7 октября на трассе Артем-Центр.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 30-летний водитель «Опель Астра» - сотрудник полиции не справился с управлением и столкнулся с «Шевроле Ланос».



В происшествии пострадали оба водителя. Пассажирка «Опеля» погибла на месте. Сейчас в отношении полицейского проводится проверка. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов.