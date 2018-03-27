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В Шахтах неадекватный мужчина с ножом напал на двух 16-летних подростков

В Шахтах неадекватный мужчина с ножом напал на двух 16-летних подростков
В Шахтах неадекватный мужчина с ножом напал на двух 16-летних подростков. Происшествие случилось вечером 28 марта.

По информации издания DonDay Шахты, парень и девушка возвращались домой с акции в память жертв пожара в Кемерово, когда на них напал пьяный мужчина с ножом. Злоумышленник стал наносить удары ножом девушке по лицу и рукам. Ее спутник не сразу сообразил, что произошло. Когда он понял, то вступился за подругу, из-за чего также получил несколько ран.

Подросткам удалось отбиться, они вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую в БСМП. Ее друг от госпитализации отказался и получил медицинскую помощь в травмпункте.

Спустя несколько часов полицейским удалось задержать нападавшего.

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