В Шахтах неадекватный мужчина с ножом напал на двух 16-летних подростков



В Шахтах неадекватный мужчина с ножом напал на двух 16-летних подростков. Происшествие случилось вечером 28 марта.



По информации издания DonDay Шахты, парень и девушка возвращались домой с акции в память жертв пожара в Кемерово, когда на них напал пьяный мужчина с ножом. Злоумышленник стал наносить удары ножом девушке по лицу и рукам. Ее спутник не сразу сообразил, что произошло. Когда он понял, то вступился за подругу, из-за чего также получил несколько ран.



Подросткам удалось отбиться, они вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую в БСМП. Ее друг от госпитализации отказался и получил медицинскую помощь в травмпункте.



Спустя несколько часов полицейским удалось задержать нападавшего.