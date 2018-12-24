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В Ростовской области женщина пострадала, опрокинувшись на машине

В Ростовской области женщина пострадала, опрокинувшись на машине
В Красносулинском районе женщина пострадала во время ДТП 24 декабря. Авария случилась на автодороге «Новошахтинск — Гуково» около 17 часов.

Предварительно, 48-летняя женщина за рулём «Киа Рио» превысила скорость и потеряла управление. Вследствие этого автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

- Водитель получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.скоая

На место ДТП приехала бригада скорой помощи. Медики отвезли пострадавшую в больницу.

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