В Ростовской области женщина пострадала, опрокинувшись на машине
В Красносулинском районе женщина пострадала во время ДТП 24 декабря. Авария случилась на автодороге «Новошахтинск — Гуково» около 17 часов.
Предварительно, 48-летняя женщина за рулём «Киа Рио» превысила скорость и потеряла управление. Вследствие этого автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.
- Водитель получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.скоая
На место ДТП приехала бригада скорой помощи. Медики отвезли пострадавшую в больницу.