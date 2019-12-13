Иномарка снесла бигборд в Ростовской области: пострадала женщина



В Ростовской области женщина на иномарке вылетела в кювет и снесла рекламный щит. ДТП случилось около 11 часов 16 декабря на трассе Сальск — Егорлыкская.



За рулём «Хёндай Акцент» ехала 53-летняя автоледи. По предварительным данным, она превысила скорость и на 66-м километре автодороги потеряла управление. Машина вылетела в кювет и, врезавшись в бигборд, снесла его. После этого авто опрокинулось.



- Водитель получила травмы. Медики доставили её в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Для ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь спасателей. Двери машины оказались заблокированы, специалисты достали женщину из салона и передали её врачам.

