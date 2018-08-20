В Ростовской области в реке выловили труп мужчины





В Ростовской области под Константиновском местные жители обнаружили в реке труп мужчины. Утопленника нашли в полдень 22 августа.



Судя по внешним изменениям, мужчина утонул несколько дней назад. Скорее всего, тело принесло течением из другого района.

- На вид утонувшему - 30-40 лет, - сообщил источник Rostov.ru. – Его личность не установлена. Скорее всего, это не житель Константиновска.



Личность мужчины, а также обстоятельства его смерти сейчас устанавливают правоохранители.