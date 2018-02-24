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В Ростовской области в пожаре погибла пенсионерка

В Ростовской области в пожаре погибла пенсионерка

В Багаевском районе Ростовской области в пожаре погибла пенсионерка. Возгорание произошло 7 ноября около 16 часов в поселке Садовый на улице Ленина.
- Загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на площади 48 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибла 68-летняя женщина, спасено пять человек.

Как установили эксперты, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В ликвидации пожара принимали участие четыре спасателя, было задействовано две единицы техники. Горение ликвидировали в 16:17.

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Гость Ирина

10 ноября 2016 20:24

Половина лож!!!!До приезда пожарной,люди вышли сами из своих квартир!Пожарная машина приехала около 16.30!Другая машина из Багаевки приехала пустой-без воды!!Ликвидировали пожар около 18.15 и то машины собирались уезжать не дотушив пожар,при больших возмущениях жильцов дома они соизволили остаться и дотушить!!!Вот так вот работает наша многоуважаемая МЧС!!

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