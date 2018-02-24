В Ростовской области в пожаре погибла пенсионерка





В Багаевском районе Ростовской области в пожаре погибла пенсионерка. Возгорание произошло 7 ноября около 16 часов в поселке Садовый на улице Ленина.

- Загорелась квартира в двухэтажном жилом доме на площади 48 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибла 68-летняя женщина, спасено пять человек.



Как установили эксперты, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В ликвидации пожара принимали участие четыре спасателя, было задействовано две единицы техники. Горение ликвидировали в 16:17.

