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В Ростовской области суд продлил заключение мужчине, похитившему экс-жену

В Ростовской области суд продлил заключение мужчине, похитившему экс-жену
Шахтинский суд продлил заключение местному жителю за похищение жены. Рустаму Ахьядову ужесточили наказание за похищение, незаконное удержание и применение насилия.

Ранее суд установил, что Ахьядов вместе с приятелем схватил экс-супругу и насильно усадил в автомобиль. Мужчины собирались увезти женщину в Чеченскую республику. Кроме того, по дороге, чтобы удержать ее, он применил насилие. В Песчанокопском районе похитителей задержали сотрудники ДПС.

Суд первой инстанции признал Ахьядова виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В результате апелляции срок наказания увеличили до семи лет.

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