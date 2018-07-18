В Ростовской области суд продлил заключение мужчине, похитившему экс-жену



Шахтинский суд продлил заключение местному жителю за похищение жены. Рустаму Ахьядову ужесточили наказание за похищение, незаконное удержание и применение насилия.



Ранее суд установил, что Ахьядов вместе с приятелем схватил экс-супругу и насильно усадил в автомобиль. Мужчины собирались увезти женщину в Чеченскую республику. Кроме того, по дороге, чтобы удержать ее, он применил насилие. В Песчанокопском районе похитителей задержали сотрудники ДПС.



Суд первой инстанции признал Ахьядова виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В результате апелляции срок наказания увеличили до семи лет.