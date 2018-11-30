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В Ростовской области студент умер в общежитии

В Ростовской области студент умер в общежитии
В общежитии Константиновского сельскохозяйственного техникума скончался 18-летний парень. Трагедия произошла на улице Комсомольской днём 3 декабря. Об этом сообщает DonDay.ru.

Как пишет издание, Валерий К. учился на кинологическом факультете. В день смерти парень, как обычно, пришёл после занятий к себе в комнату и пообедал.

Соседи должны были вернуться только через час, тогда Валерий решил немного расслабиться. Он достал баллончик с газом для зажигалок и пакет.

По предварительным данным, он стал вдыхать вещество. Вскоре студенту стало плохо, и он упал без сознания.

Вернувшись после пар, товарищи обнаружили труп Валерия. Они пытались оказать ему первую помощь, но безрезультатно. Тогда ребята побежали к коменданту и сообщили о произошедшем.

Прибывшие на место медики констатировали смерть студента. По предварительной информации, причиной его кончины стало «острое отравление углеводородами».

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