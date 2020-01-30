Студент умер в общежитии Новочеркасска



В одном из общежитий Ростовской области умер студент. Трагический случай произошёл в новочеркасском ЮРГПУ в ночь на 3 февраля. Об этом сообщает [url=http://]DonDay Новочеркасск[/url].



В здании на улице Энгельса учащиеся устроили вечеринку. Ребята веселились до поздней ночи, затем легли спать. Утром сосед 21-летнего Максима О. сходил в душ. Затем он решил разбудить друга. Попытавшись это сделать, он, к своему ужасу, обнаружил, что молодой человек мёртв. Испуганный парень вызвал «скорую».



Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть Максима. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. В обстоятельствах кончины молодого человека разбираются специалисты.