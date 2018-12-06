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В Ростовской области разыскивают 40-летнего жителя Нижнего Новгорода

В Ростовской области разыскивают 40-летнего жителя Нижнего Новгорода
40-летнего нижегородца разыскивают в Ростовской области. Виктор Чикин бесследно пропал 2 декабря.

Известно, что житель Нижнего Новгорода приехал на железнодорожный вокзал и купил там билет на 3 декабря в донскую столицу. С тех пор мужчина не выходит на связь.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Виктор может находиться как на территории родного города, так и в Ростове-на-Дону.

На вид ему - около 42 лет, рост - 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Из особых примет: на переносице - шрам. В день исчезновения Виктор был одет в черную кожаную куртку, черную шапку и черные джинсы, на ногах - замшевые ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефонам: 291-51-51 или 102.

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