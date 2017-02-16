В Ростовской области разыскивается парень, который не вернулся с работы





В Ростовской области разыскивается 27-летний житель города Волгодонска Василий Черкасов. 13 февраля молодой человек вышел с работы на улице Морской, но домой не пришёл.



Родственники пропавшего обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы жителя Волгодонска. На вид ему 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения, светло-русые волосы. В день пропажи он был одет в чёрную куртку, синие брюки, черные ботинки.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Василий Черкасов или видел его, просят сообщить по телефонам: 102, 22-37-08, 25-52-02.