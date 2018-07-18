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В Ростовской области пьяный мужчина упал в 9-метровый колодец

В Ростовской области пьяный мужчина упал в 9-метровый колодец

В пожарную часть № 238 Усть-Донецкого района около шести часов вечера 19 июля поступило сообщение о ЧП в станице Усть-Быстрянской. На улице Чехова 32-летний мужчина упал в заброшенный колодец. На место отправился дежурный караул.

В Ростовской области пьяный мужчина упал в 9-метровый колодец

Глубина колодца составила девять метров. В закрытом пространстве было недостаточно воздуха, поэтому мужчине грозило удушье. Сотрудники пожарной части при помощи компрессора снабдили колодец воздухом. Затем пострадавшего достали, используя веревку и лестницу.
- Мужчину напоили чаем и передали бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в «Противопожарной службе Ростовской области».

В Ростовской области пьяный мужчина упал в 9-метровый колодец

Предположительно, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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