В Ростовской области под колесами поезда погибла 39-летняя женщина
В Ростовской области под колесами поезда Москва - Адлер погибла 39-летняя женщина. Инцидент произошел 1 июля примерно на 1181-м километре остановочной площадки Мишкинская.
По словам машиниста поезда, местная жительница стала перебегать железную дорогу перед приближающимся составом. Мужчина, управлявший поездом, не успел затормозить и сбил дончанку.
- Проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, - сообщили в Южном СУТ СК России. - Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.