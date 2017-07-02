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В Ростовской области под колесами поезда погибла 39-летняя женщина

В Ростовской области под колесами поезда погибла 39-летняя женщина
В Ростовской области под колесами поезда Москва - Адлер погибла 39-летняя женщина. Инцидент произошел 1 июля примерно на 1181-м километре остановочной площадки Мишкинская.

По словам машиниста поезда, местная жительница стала перебегать железную дорогу перед приближающимся составом. Мужчина, управлявший поездом, не успел затормозить и сбил дончанку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, - сообщили в Южном СУТ СК России. - Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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