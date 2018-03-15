В Ростовской области сгорел дом культуры



В Миллеровском районе Ростовской области сгорел дом культуры. Происшествие случилось в ДК на улице Вокзальной в поселке Ольховый Рог.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, здание площадью 450 квадратных метров полностью было охвачено пламенем. На место происшествия прибыли восемь единиц техники и 21 спасатель. Пожарные справились с возгоранием спустя два часа.



- Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в ведомстве. – Причины возгорания устанавливаются.

