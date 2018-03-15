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В Ростовской области сгорел дом культуры

В Ростовской области сгорел дом культуры
В Миллеровском районе Ростовской области сгорел дом культуры. Происшествие случилось в ДК на улице Вокзальной в поселке Ольховый Рог.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, здание площадью 450 квадратных метров полностью было охвачено пламенем. На место происшествия прибыли восемь единиц техники и 21 спасатель. Пожарные справились с возгоранием спустя два часа.

- Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в ведомстве. – Причины возгорания устанавливаются.
В Ростовской области сгорел дом культурыВ Ростовской области сгорел дом культурыВ Ростовской области сгорел дом культуры

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