В Ростовской области на границе задержали оппозиционера Александра Аверина



В Ростовской области на границе во время возвращения из Украины задержали оппозиционера Александра Аверина. Происшествие случилось еще 7 апреля, однако информация была обнародована только сейчас.



Сообщение о задержании оппозиционера появилось на официальном телеграмм-канале партии «Другая Россия», сопредседателем которой является Аверин. Сказано, что пограничники якобы подбросили ему оружие и патроны. После они задержали оппозиционера по подозрению в нарушении закона по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Контрабанда… огнестрельного оружия или его основных частей».



Любопытно, что через несколько часов после появления информации об Аверине пресс-служба ФСБ по Ростовской области дала свое сообщение о задержании. Обе версии подозрительным образом сходятся. Вероятно, речь идет об одном и том же задержании.



*«Другая Россия» — оппозиционное общественное объединение в России, действовавшее с 2006-го по 2010 год. Оно ставило своей целью смену существующего режима власти. С 2010 года название используется незарегистрированной партией «Другая Россия», основанной писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым.