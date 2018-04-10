В Ростовской области местная жительница убила свою знакомую и выбросила труп в реку

В Белой Калитве по подозрению в убийстве задержана 39-летняя местная жительница.



9 апреля в реке Белая Калитва было обнаружено тело 42-летней женщины с ножевым ранением. Следователи установили, что 23 марта погибшая была в гостях у своей знакомой. После этого дня её никто не видел.



Когда задержали местную жительницу, у которой гостила убитая, стало известно, что в тот день женщины вместе выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора. В процессе перебранки хозяйка дома схватила нож и ударила свою гостью. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- Чтобы скрыть преступление, подозреваемая вместе со своим сожителем сбросили тело женщины в устье реки Белая Калитва, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время подозреваемая задержана. Вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью.



Также стало известно, что задержанная уже была судима за совершение преступления против собственности. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».