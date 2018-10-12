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В Ростовской области бык растерзал 42-летнего военного

В Ростовской области бык растерзал 42-летнего военного
В Шахтах Ростовской области бык напал на 42-летнего командира воинской части. Инцидент произошел 12 октября около 15 часов в микрорайоне Артем. Информацию об этом передает DonDay Шахты.

Сообщается, что мужчина возвращался с работы домой. Он шел через поле, на котором в этом время паслись коровы. Внезапно один из быков проявил агрессию и напал на мужчину.

– Животное подкинуло пострадавшего на рога и перекинуло через себя. После этого бык прошелся по несчастному копытами. Спустя какое-то время мужчине удалось отползти к деревьям и вызвать «скорую», – рассказал источник издания.

Медики нашли военного в полубессознательном состоянии. Он получил ушиб грудной клетки и тупые травмы живота. Пострадавшего доставили в БСМП имени Ленина.

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