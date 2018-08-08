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В Ростовской области 60-летний мужчина до смерти забил отца

В Ростовской области 60-летний мужчина до смерти забил отца
В Мясниковском районе Ростовской области пенсионер забил до смерти своего отца. Трагедия произошла в середине июля в СНТ «Дружба».

По информации собственного источника DonDay.ru, 60-летний Константин Р. в тот вечер напился и пошел к родителям в гости. В отчем доме между сыном и отцом произошла ссора, итогом которой стало жестокое избиение престарелого мужчины.

Константин сбил отца с ног и начал наносить удары по лицу и телу. Подозреваемый смог остановиться только после того, как его родственник перестал подавать признаки жизни.

После убийства злоумышленник попытался замести следы и в надежде устроить пожар поджег кровать. Однако сам же вскоре ее и потушил. Затем Константин позвонил своей матери и рассказал о случившемся.

Пенсионерка после услышанного сообщила в полицию об убийстве мужа. Однако сначала она сказала, что в дом проникли неизвестные и расправилась с супругом. Но все же в скором времени она рассказала правоохранителям правду.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, - цитирует портал источник. – Более суток мужчина скрывался в лесополосе.

В отношении Константина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если его вину докажут, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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