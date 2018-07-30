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В центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановку

В центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановку
В Ростове машина марки «Хендай Солярис» врезалась в столб и загорелась. Инцидент произошел первого августа около 10 часов на улице Большая Садовая.

Сообщается, что водитель мог уснуть за рулем, в результате чего не справился с управлением и врезался в столб. После этого автомобиль начал дымиться. Работники находившегося рядом магазина с помощью огнетушителей потушили иномарку.
Достать мужчину из сильно поврежденного автомобиля смогли только спасатели. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.
– Пострадавшего водителя «Хендай Солярис» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В данный момент выясняются все детали происшествия, – сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

В центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановкуВ центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановкуВ центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановкуВ центре Ростова водитель врезался в столб и разбил остановку

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