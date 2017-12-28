В Ростове водитель иномарки протаранил два авто и скрылся с места происшествия: видео



В Ростове водитель иномарки протаранил два авто и скрылся с места происшествия. Авария произошла днем 2 января в переулке Островского. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.



На записи видно, как водитель легковушки на огромной скорости врезается в «Шкоду», а поврежденный автомобиль - в «Киа». Удар был такой силы, что машина виновника аварии встала на два колеса.



После столкновения автомобиль, протаранивший иномарки, скрылся с места ДТП.

