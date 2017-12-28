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В Ростове водитель иномарки протаранил два авто и скрылся с места происшествия: видео

В Ростове водитель иномарки протаранил два авто и скрылся с места происшествия: видео
В Ростове водитель иномарки протаранил два авто и скрылся с места происшествия. Авария произошла днем 2 января в переулке Островского. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как водитель легковушки на огромной скорости врезается в «Шкоду», а поврежденный автомобиль - в «Киа». Удар был такой силы, что машина виновника аварии встала на два колеса.

После столкновения автомобиль, протаранивший иномарки, скрылся с места ДТП.

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