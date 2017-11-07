Авторизация

Регистрация


  • USD 59.25
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростове в садоводческом товариществе подожгли гараж с машиной

В Ростове в садоводческом товариществе подожгли гараж с машиной

В Ростове в садоводческом товариществе, расположенном в Октябрьском районе города, сожгли гараж с машиной.

Возгорание произошло ночью 7 ноября в переулке 10-м Дружном, 3-а. Загорелись гараж и автомобиль «Субару Форестер».
- Площадь пожара составила 26 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал, спасен один человек.

По предварительным данным ведомства, причиной пожара стал поджог. К тушению привлекались две единицы техники и шесть спасателей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.