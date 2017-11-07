В Ростове в садоводческом товариществе подожгли гараж с машиной





В Ростове в садоводческом товариществе, расположенном в Октябрьском районе города, сожгли гараж с машиной.



Возгорание произошло ночью 7 ноября в переулке 10-м Дружном, 3-а. Загорелись гараж и автомобиль «Субару Форестер».

- Площадь пожара составила 26 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал, спасен один человек.



По предварительным данным ведомства, причиной пожара стал поджог. К тушению привлекались две единицы техники и шесть спасателей.