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В Ростове в районе Театрального спуска сгорел частный дом

В Ростове в районе Театрального спуска сгорел частный дом
В Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска сгорел частный дом. Происшествие случилось вечером 4 декабря на улице Нижегородской, 54.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, жилое деревянное здание полыхало на площади 100 квадратных метров. На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 20 минут. К счастью, обошлось без жертв.

После пожара жители города вспомнили, что сгоревший дом находится в районе Театрального спуска, где летом произошел крупный пожар. Тогда огонь повредил сотни домов и оставил 218 семей без крыши над головой.

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