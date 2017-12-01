В Ростове в районе Театрального спуска сгорел частный дом



В Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска сгорел частный дом. Происшествие случилось вечером 4 декабря на улице Нижегородской, 54.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, жилое деревянное здание полыхало на площади 100 квадратных метров. На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 20 минут. К счастью, обошлось без жертв.



После пожара жители города вспомнили, что сгоревший дом находится в районе Театрального спуска, где летом произошел крупный пожар. Тогда огонь повредил сотни домов и оставил 218 семей без крыши над головой.