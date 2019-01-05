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В Ростове в Нефтяном неизвестные избили мужчину

В Ростове в Нефтяном неизвестные избили мужчину
В Ростове-на-Дону в Нефтяном переулке жестоко избили мужчину. ЧП произошло вечером 9 января.

По информации источника Rostov.ru, злоумышленники набросились на подвыпившего 32-летнего Валерия, когда он возвращался домой из кафе. Они сначала задирали мужчину, а после пустили в ход кулаки. Дебоширы перестали наносить удары, только когда ростовчанин потерял сознание. Прохожие, увидев лежащего на снегу мужчину, вызвали скорую помощь и полицию.

Несмотря на множественные травмы, Валерий отказался от госпитализации и отправился домой.

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