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В Ростове в ДТП с участием «Мазды» и мотоцикла пострадали два человека

В Ростове в ДТП с участием «Мазды» и мотоцикла пострадали два человека
В Ростове-на-Дону водитель «Мазды» сбил мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 20 часов.

Известно, что водитель иномарки наехал на мотоциклиста. Столкновение было такой силы, что двухколесный транспорт откинуло на тротуар. В результате мотоцикл ударил женщину, которая в это время стояла возле светофора.

– В аварии пострадали мотоциклист и пешеход. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу, – прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

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