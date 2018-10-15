В Ростове в ДТП с участием «Мазды» и мотоцикла пострадали два человека



В Ростове-на-Дону водитель «Мазды» сбил мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 20 часов.



Известно, что водитель иномарки наехал на мотоциклиста. Столкновение было такой силы, что двухколесный транспорт откинуло на тротуар. В результате мотоцикл ударил женщину, которая в это время стояла возле светофора.



– В аварии пострадали мотоциклист и пешеход. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу, – прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.