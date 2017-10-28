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В Ростове пьяная женщина убила гражданского супруга

В Ростове пьяная женщина убила гражданского супруга

В Ростове пьяная женщина убила гражданского супруга. ЧП произошло 30 октября этого года в Кировском районе.

Супруги вместе распивали спиртное. Во время застолья между ними внезапно разгорелся скандал. В порыве гнева подвыпившая 45-летняя ростовчанка схватила нож и ударила 37-летнего сожителя в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Женщина была задержана на месте преступления
- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, в ходе осмотра места происшествия следователем изъято орудие убийства – нож, а также другие предметы, свидетельствующие о вине задержанной.

Расследование преступления продолжается.

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