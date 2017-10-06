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В Ростове пожар на рынке Темерник полностью ликвидировали спустя практически 20 часов

В Ростове пожар на рынке Темерник полностью ликвидировали спустя практически 20 часов
В Ростове пожар на рынке Темерник полностью ликвидировали около двух часов дня 9 октября. На тушение ушло около 20 часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, в ликвидации возгорания задействовали более 400 пожарных и 50 единиц техники, в том числе от МЧС 182 человека личного состава и 28 единиц техники.

Возгорание на рынке Темерник случилось вечером 8 октября на улице Лелюшенко. Пламя быстро охватило площадь в 6 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили самый высокий ранг сложности.

Продавцы, которые узнали о возгорании, незамедлительно приехали спасать свой товар. Незначительные ожоги получили двое работников рынка. Помощь им оказали на месте. Возгорание удалось локализовать только утром 9 октября.

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