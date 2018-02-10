В Ростове осудили директора компании, заказавшего убийство своего руководителя



Ленинский суд Ростова вынес приговор Михаилу Домрину, обвиняемому в покушении на убийство.



Как было установлено в суде, в сентябре 2011 года подсудимый, будучи директором ООО «Славяне-Траст» и главным бухгалтером ООО «Славяне», заказал убийство своего руководителя. За деньги он нанял двух человек, которые должны были координировать действия предполагаемого исполнителя преступления.



Вечером 17 сентября 2011 года киллер ранил в подъезде дома из пистолета-пулемета потерпевшего и застрелил его охранника. Но расправиться с жертвой ему не удалось, так как мужчине удалось скрыться. Он смог добрался до больницы, где ему оказали помощь.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и его боепрпасов, а также за организацию покушения на убийство по найму.

- Приговором Ленинского районного суда Ростова Михаил Домрин признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.