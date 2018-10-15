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В Ростове нашли мёртвой пропавшую 24-летнюю девушку

В Ростове нашли мёртвой пропавшую 24-летнюю девушку

В Ростове нашли мёртвой пропавшую Маргариту Кузьминову. По предварительным данным, тело девушки обнаружили в микрорайоне Суворовском, спустя трое суток после пропажи.
- На теле обнаружены следы насильственной смерти, - сообщил источник.

Напомним, 24-летняя девушка, уроженка поселка Целина, пропала вечером 16 октября. Она ушла из своего дома в микрорайоне Суворовском. Когда через пару часов Маргарита не вернулась, родители забили тревогу. Они звонили дочери, но телефон не отвечал. Тогда родные обратились в полицию и к волонтёрам.

Отметим, что, по некоторым данным, в тот вечер ростовчанка должна была встретиться со своим знакомым.

Полицейские, поисковики и обычные неравнодушные люди из Ростова и близлежащих городов искали пропавшую. Волонтёры прочёсывали район и ближайшие лесополосы. К поискам даже подключили водолазов. Они исследовали озеро в микрорайоне Суворовском.

Через сутки после пропажи молодой жительницы Ростова следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

К сожалению, на третьи сутки после пропажи ростовчанку нашли мёртвой. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства её смерти.

Родственники и друзья пребывают в шоке. Близкие говорят о том, что Маргарита была доброй и весёлой девушкой. Коллеги из Сбербанка, где она работала, также характеризуют её как открытого и отзывчивого человека.

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