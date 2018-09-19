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В Ростове мужчину до потери сознания избил хулиган

В Ростове мужчину до потери сознания избил хулиган
В Ростове мужчину до потери сознания избил хулиган. Инцидент случился в ночь на 21 сентября на площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщает DonDay.ru.

Денис К. возвращался к себе домой. Неожиданно на ростовчанина набросился неизвестный. Дебошир начал бить 39-летнего мужчину по голове и телу. Он прекратил экзекуцию только после того, как Денис К. потерял сознание. Через некоторое время мужчина пришел в себя. Он добрался домой, а затем позвонил врачам.

Прибывшие медики оказали помощь ростовчанину. От госпитализации пострадавший отказался.

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