В Ростове мужчину до потери сознания избил хулиган



В Ростове мужчину до потери сознания избил хулиган. Инцидент случился в ночь на 21 сентября на площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщает DonDay.ru.



Денис К. возвращался к себе домой. Неожиданно на ростовчанина набросился неизвестный. Дебошир начал бить 39-летнего мужчину по голове и телу. Он прекратил экзекуцию только после того, как Денис К. потерял сознание. Через некоторое время мужчина пришел в себя. Он добрался домой, а затем позвонил врачам.



Прибывшие медики оказали помощь ростовчанину. От госпитализации пострадавший отказался.