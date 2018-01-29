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В Ростове местный житель прятал амфетамин в бетонные блоки

В Ростове местный житель прятал амфетамин в бетонные блоки
В Ростове местный житель прятал амфетамин в бетонные блоки. Правоохранители задержали 30-летнего ростовчанина 29 января.

Чтобы с легкостью реализовать запрещенный товар, мужчина оборудовал около 30 тайников. Он фасовал психотропное «амфетамин» в бетонные блоки и прятал под торговыми павильонами на территории города.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время ростовчанин находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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