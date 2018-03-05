Авторизация

Регистрация


  • USD 56.80
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове из-за многочисленных ДТП остановилось движение

В Ростове из-за многочисленных ДТП остановилось движение
В Ростове из-за многочисленных ДТП, спровоцированных гололёдом, практически остановилось движение.

Утром 7 марта в донской столице произошли десятки аварий. Главной причиной стали гололёд и дождь. Так, около восьми часов утра два массовых ДТП произошли на Текучевском мосту. В одном месте столкнулись пять автомобилей, а через несколько метров - ещё шесть.
- Движение по мосту в направлении Западного в настоящее время заблокировано, - рассказал автомобилист Сергей.



На улице образовалась огромная пробка. Полностью стоит другой ростовский мост – Ворошиловский. Здесь также зафиксированы ДТП с участием нескольких машин.

Еще одна массовая авария произошла на Северном, на улице Обсерваторной. Там столкнулись маршрутка, КамАЗ и два легковых автомобиля. На улице Портовой микроавтобус «Хендай Каунти» врезался в автобус ЛиАЗ. Движение в направлении центра по улице затруднено.

На улице Курчатова пассажирам маршрутки пришлось продолжить путь пешком. Микроавтобус врезался в КамАЗ.
На Левом берегу после ДТП перевернулась «ГАЗель».



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Ростове в настоящее время составляет 9 баллов. Скорость движения в центре города составляет в среднем 7 км/ч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.