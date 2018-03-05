В Ростове из-за многочисленных ДТП остановилось движение



В Ростове из-за многочисленных ДТП, спровоцированных гололёдом, практически остановилось движение.



Утром 7 марта в донской столице произошли десятки аварий. Главной причиной стали гололёд и дождь. Так, около восьми часов утра два массовых ДТП произошли на Текучевском мосту. В одном месте столкнулись пять автомобилей, а через несколько метров - ещё шесть.

- Движение по мосту в направлении Западного в настоящее время заблокировано, - рассказал автомобилист Сергей.







На улице образовалась огромная пробка. Полностью стоит другой ростовский мост – Ворошиловский. Здесь также зафиксированы ДТП с участием нескольких машин.



Еще одна массовая авария произошла на Северном, на улице Обсерваторной. Там столкнулись маршрутка, КамАЗ и два легковых автомобиля. На улице Портовой микроавтобус «Хендай Каунти» врезался в автобус ЛиАЗ. Движение в направлении центра по улице затруднено.



На улице Курчатова пассажирам маршрутки пришлось продолжить путь пешком. Микроавтобус врезался в КамАЗ.

На Левом берегу после ДТП перевернулась «ГАЗель».







По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Ростове в настоящее время составляет 9 баллов. Скорость движения в центре города составляет в среднем 7 км/ч.