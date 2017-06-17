В Ростове «Форд Фокус» на большой скорости врезался в дерево





В Ростове «Форд Фокус» на большой скорости протаранил дерево. Авария произошла около пяти часов утра 20 июня на Таганрогском шоссе.



Ударившись о дерево, иномарка перевернулась на бок. У автомобиля вылетел мотор. Водитель чудом остался жив. По словам очевидцев происшествия, за рулём «Форда» находился молодой человек в форме лейтенанта полиции. Свидетели происшествия помогли ему выбраться из покорёженной машины и вызвали на место «скорую». Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в БСМП.



По данным источника, за рулём автомобиля находился 24-летний Михаил Т. У него диагностирован ушиб грудной клетки. Очевидцы аварии отмечают, что от молодого человека пахло спиртным.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области информацию о том, что участником ДТП стал сотрудник полиции, пока не подтвердили, отметив, что данные уточняются.



