В Ростове две девушки напали на прохожего



В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух местных жительниц, напавших на прохожего.



На днях в отдел полиции поступило сообщение об ограблении. По словам потерпевшего, он пьяный шёл ночью по одному из городских парков. Неожиданно к нему подошли две девушки. Они несколько раз ударили опешившего ростовчанина по голове и отобрали у него мобильный телефон.



Опера по горячим следам задержали злоумышленниц. Ими оказались 19-летняя и 34-летняя безработные местные жительницы. Выяснилось, что подозреваемые ранее были судимы.



- Сейчас в отношении фигуранток возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Украденный телефон скоро вернут владельцу.