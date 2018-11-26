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В Ростове две девушки напали на прохожего

В Ростове две девушки напали на прохожего
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух местных жительниц, напавших на прохожего.

На днях в отдел полиции поступило сообщение об ограблении. По словам потерпевшего, он пьяный шёл ночью по одному из городских парков. Неожиданно к нему подошли две девушки. Они несколько раз ударили опешившего ростовчанина по голове и отобрали у него мобильный телефон.

Опера по горячим следам задержали злоумышленниц. Ими оказались 19-летняя и 34-летняя безработные местные жительницы. Выяснилось, что подозреваемые ранее были судимы.

- Сейчас в отношении фигуранток возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Украденный телефон скоро вернут владельцу.

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