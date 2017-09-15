В Ростове будут судить сотрудницу Роспотребнадзора за взятки



Заведующая детским садом передала специалисту ведомства 16 тысяч рублей, а заместитель директора школы вручил ей 24 тысячи рублей. За деньги обвиняемая обещала никому не сообщать о случаях выявления инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях.



- Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту преступления, - рассказали в ведомстве. – Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «Получение лично взятки и мелкой взятки за незаконное бездействие».



Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд для рассмотрения по существу.