В Ростове будут судить сотрудницу Роспотребнадзора за взятки
Заведующая детским садом передала специалисту ведомства 16 тысяч рублей, а заместитель директора школы вручил ей 24 тысячи рублей. За деньги обвиняемая обещала никому не сообщать о случаях выявления инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях.
- Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту преступления, - рассказали в ведомстве. – Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «Получение лично взятки и мелкой взятки за незаконное бездействие».
Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд для рассмотрения по существу.