В Ростове «БМВ» врезался в бетонный разделитель





В Ростове «БМВ» врезался в бетонный разделитель. ДТП произошло ночью 23 января на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.



Очевидцы происшествия выложили фотографии и видео с места аварии в соцсети. Как видно на снимках, автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.

«Льда сейчас нет, хоть дорога и скользкая, я ехал буквально полчаса назад. Он практически по центру влетел в отбойник, либо решил повыделываться, либо просто отвлекся (уснул), не более того», - рассказал один из свидетелей происшествия.



Также по словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.