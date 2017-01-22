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В Ростове «БМВ» врезался в бетонный разделитель

В Ростове «БМВ» врезался в бетонный разделитель

В Ростове «БМВ» врезался в бетонный разделитель. ДТП произошло ночью 23 января на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Очевидцы происшествия выложили фотографии и видео с места аварии в соцсети. Как видно на снимках, автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.
«Льда сейчас нет, хоть дорога и скользкая, я ехал буквально полчаса назад. Он практически по центру влетел в отбойник, либо решил повыделываться, либо просто отвлекся (уснул), не более того», - рассказал один из свидетелей происшествия.

Также по словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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