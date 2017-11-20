Авторизация

Регистрация


  • USD 59.01
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 62-летнего пенсионера избил сын его гражданской супруги

В Ростове 62-летнего пенсионера избил сын его гражданской супруги
В Ростове парень избил своего 62-летнего отчима. Инцидент произошел 21 ноября около 22.30 в одном из домов на улице Таганрогской. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, пенсионер со своей гражданской супругой проживали на одной лестничной площадке с пасынком. Отношения у мужчин были напряженные. В этот вечер между ними снова возник конфликт, и молодой человек сильно избил своего отчима.

- По характеру травм пенсионера избивали несколько человек, - отметил инсайдер. – Пострадавшего доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии 20-й городской больницы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.