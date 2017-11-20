В Ростове 62-летнего пенсионера избил сын его гражданской супруги



В Ростове парень избил своего 62-летнего отчима. Инцидент произошел 21 ноября около 22.30 в одном из домов на улице Таганрогской. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, пенсионер со своей гражданской супругой проживали на одной лестничной площадке с пасынком. Отношения у мужчин были напряженные. В этот вечер между ними снова возник конфликт, и молодой человек сильно избил своего отчима.



- По характеру травм пенсионера избивали несколько человек, - отметил инсайдер. – Пострадавшего доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии 20-й городской больницы.