В Ростове 38-летний мужчина погиб после падения на него шнека



В Ростове 38-летний мужчина погиб после падения на него шнека. Трагедия произошла 26 января на улице Доватора.



По данным следствия, во время сборки шнека на капровой установке он оборвался с места крепления и упал на 38-летнего рабочего. Из-за того, что шнек находился на 8-метровой высоте, мужчина погиб мгновенно.



- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.