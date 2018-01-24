Авторизация

Регистрация


  • USD 55.83
  • EUR 69.61
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 38-летний мужчина погиб после падения на него шнека

В Ростове 38-летний мужчина погиб после падения на него шнека
В Ростове 38-летний мужчина погиб после падения на него шнека. Трагедия произошла 26 января на улице Доватора.

По данным следствия, во время сборки шнека на капровой установке он оборвался с места крепления и упал на 38-летнего рабочего. Из-за того, что шнек находился на 8-метровой высоте, мужчина погиб мгновенно.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.