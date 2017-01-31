В Новочеркасске водитель иномарки сбила на «зебре» женщину с ребёнком





В городе Новочеркасске в результате ДТП пострадали женщина с ребёнком.



Авария произошла 30 января около 17 часов на улице имени Галины Петровой, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



По предварительной информации, водитель «Ситроен С4», подъехав к пересечению с улицей Троицкой, притормозила, чтобы пропустить автомобиль, двигающийся по главной дороге. Наблюдая за дорогой, девушка не заметила женщину с коляской, которая начала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, увидев, что иномарка остановилась. Водитель начала движение и сбила пешеходов.



Скорость машины была небольшой, но женщина и ее ребенок, находившийся в коляске, получили травмы и были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.