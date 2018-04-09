В Новочеркасске у водителя ВАЗа случился инсульт, и он сбил женщину-пешехода
В Новочеркасске у водителя «ВАЗ-2107» случился инсульт, и он сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось 7 апреля на улице Комитетской, сообщает DonDay Новочеркасск.
По предварительной информации, у 74-летнего пенсионера случился инсульт. Мужчина потерял управление легковушкой, выехал на тротуар, где сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали пострадавшим скорую помощь.
Женщину с травмами различной степени тяжести и мужчину с инсультом доставили в больницу.