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В Новочеркасске у водителя ВАЗа случился инсульт, и он сбил женщину-пешехода

В Новочеркасске у водителя ВАЗа случился инсульт, и он сбил женщину-пешехода
В Новочеркасске у водителя «ВАЗ-2107» случился инсульт, и он сбил женщину-пешехода. Происшествие случилось 7 апреля на улице Комитетской, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительной информации, у 74-летнего пенсионера случился инсульт. Мужчина потерял управление легковушкой, выехал на тротуар, где сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали пострадавшим скорую помощь.

Женщину с травмами различной степени тяжести и мужчину с инсультом доставили в больницу.

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